Há algum tempo insisto em um ponto que considero central: o Brasil não pode crescer de costas para o mundo. O agronegócio brasileiro é uma potência construída com ciência tropical, trabalho e ousadia — mas não podemos ignorar os sinais que vêm do nosso maior parceiro comercial. A China acaba de publicar seu 15º Plano Quinquenal (2026-2030) e, pela primeira vez, a agricultura deixa de ser tratada como problema econômico-social para se tornar questão de segurança nacional e existencial do Estado chinês. A meta de produzir 725 milhões de toneladas de grãos ao ano — mais que o dobro da safra brasileira — é um recado claro: Pequim quer reduzir sua dependência externa. Aposta-se em biologia sintética, proteínas alternativas e tecnologias que, em tese, poderiam reduzir em 25% as importações de soja até 2030.

Sou cético com números tão exatos — sistemas agroalimentares não se transformam na velocidade de semicondutores. E a realidade é que, enquanto o potencial da oferta agrícola brasileira é imenso, o da China é limitado por escassez de terras férteis e restrições severas de água. A China continuará sendo o maior importador mundial de commodities por muito tempo, e o Brasil, seu fornecedor mais competitivo e confiável.

Mas o plano chinês é um alerta estratégico. O Brasil precisa diversificar mercados e agregar valor ao que produz. E, para isso, não basta olhar apenas para fora: é preciso resolver nossas próprias vulnerabilidades internas, e a principal delas atende pelo nome de fertilizantes. Em 2025, o Brasil importou 88% de todos os fertilizantes que consumiu — um recorde histórico de 45,5 milhões de toneladas, que nos custou cerca de US$ 25 bilhões. O dado mais alarmante, porém, é que quase metade desses adubos veio de países com alta propensão à instabilidade política ou em guerra, como Rússia, Bielorrússia, Irã e Nigéria. Qualquer choque geopolítico — como vimos nas crises da Ucrânia e do Oriente Médio — dispara os preços e expõe a fragilidade da nossa cadeia de suprimentos. Somos a maior potência agrícola tropical do planeta, mas dependemos do exterior para nutrir o nosso próprio solo.