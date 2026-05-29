29 de maio de 2026
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EM GUARANTÃ

Apreensão de crack causa prejuízo de R$ 450 mil ao tráfico; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Polícia Rodoviária

Na tarde desta sexta-feira (28), a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Rodoviária prendeu, durante a Operação Impacto, um traficante com mais de 10 kg de crack na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, no km 260, no sentido Marília–Ribeirão Preto, em Guarantã (77 quilometros de Bauru).

A equipe abordou um GM/Onix e, após vistoria no interior da porta traseira esquerda, localizou 10 tabletes de crack, totalizando 10,225 kg, o que gerou um prejuízo estimado em R$ 450 mil ao crime organizado. O traficante possui antecedentes criminais e foi encaminhado à Polícia Federal de Bauru, onde permaneceu preso.

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