Santa Cruz do Rio Pardo - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 1,4 tonelada de maconha escondida em meio a implementos agrícolas após buscas minuciosas realizadas no compartimento de carga de um caminhão abordado nesta quinta-feira (28) na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru).
A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto, após trabalho de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal (PF), que compartilhou informações sobre o veículo. Com base nos dados, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) intensificaram a fiscalização e conseguiram localizar o caminhão.
O veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis, ao lado de uma oficina mecânica. Durante a abordagem, o motorista deu versões contraditórias sobre o trajeto e o motivo da viagem. Em seguida, durante a vistoria veicular, os policiais militares encontraram os fardos de maconha escondidos no teto da carroceria do caminhão.
“As buscas foram realizadas em todos os compartimentos do veículo para localizar fundo falso ou qualquer indício que indicasse alterações no veículo”, explicou o sargento Schwarz, do TOR. Segundo as apurações, o suspeito pegou o carregamento em Realeza, Paraná, e levaria até Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. Um celular também foi apreendido.
Outro flagrante
Também nesta quinta-feira, por volta das 15h20, equipes do TOR apreenderam cerca de R$ 450 mil em crack escondidos na porta traseira esquerda de um Onix abordado no quilômetro 260 da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), em Guarantã (78 quilômetros de Bauru).
A droga, dividida em 10 tabletes, totalizou 10,2 quilos. O condutor do carro, com antecedentes criminais, segundo a Polícia Militar Rodoviária, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça.