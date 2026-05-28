Santa Cruz do Rio Pardo - A Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 1,4 tonelada de maconha escondida em meio a implementos agrícolas após buscas minuciosas realizadas no compartimento de carga de um caminhão abordado nesta quinta-feira (28) na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru).

A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto, após trabalho de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal (PF), que compartilhou informações sobre o veículo. Com base nos dados, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) intensificaram a fiscalização e conseguiram localizar o caminhão.

O veículo estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis, ao lado de uma oficina mecânica. Durante a abordagem, o motorista deu versões contraditórias sobre o trajeto e o motivo da viagem. Em seguida, durante a vistoria veicular, os policiais militares encontraram os fardos de maconha escondidos no teto da carroceria do caminhão.