28 de maio de 2026
AÇÃO BENEFICENTE

Feijoada irá custear viagem de atletas do kickboxing de Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
O Centro de Treinamento Team Silva de Bauru e o Projeto Guerreiros do Futuro conquistaram recentemente uma grande vitória, com a classificação de 14 atletas para o Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que será realizado no início de junho, em Curitiba. Para arcar com os custos da viagem, que ultrapassam R$ 12 mil, uma feijoada beneficente será realizada neste domingo (31).

"Nossos atletas garantiram excelentes resultados, ficando entre campeões e medalhistas, e agora precisam da sua ajuda para representar nossa cidade nessa importante competição nacional", ressalta o CT.

A feijoada, que custa R$ 60,00, e serve duas pessoas, poderá ser retirada a partir das 12h, no Cobar Bar e Lanchonete, que realiza a ação e fica na rua Capitão Gomes Duarte, nº 10-08, na Vila Santa Clara.

Os vales serão vendidos somente pelo WhatsApp (14) 99688-9664. "Cada feijoada vendida ajuda diretamente nossos atletas a continuarem lutando pelos seus sonhos dentro do esporte", reforça o CT.

