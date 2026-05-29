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RECINTO DA FACILPA

Lençóis promove 'Meio Ambiente em Ação' nesta sexta e sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Prefeitura de Lençóis Paulista
Evento contará com doação de mudas para a população
Evento contará com doação de mudas para a população

Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) promove, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 2.ª edição do "Meio Ambiente em Ação", um evento organizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama) que oferece serviços nas áreas de turismo, saúde, sustentabilidade, cultura, educação e cidadania para toda a população. A programação conta com ações das 8h às 17h, no recinto da Facilpa. Entre as novidades, estão apresentação musical, city tour especial ecoturismo, praça de alimentação e feira de artesanato e economia criativa.

A abertura, nesta sexta, conta com uma apresentação teatral com a Cia TrovAmores, início da feira de adoção de animais e microchipagem, doação de mudas e feira do Varejão Municipal. A programação do dia segue até as 15h30 com teatro educativo e oficina de cultivo de orquídeas.

No sábado, também a partir da 8h, a caminhada do meio ambiente abre a programação do dia. Às 9h, será realizado city tour e Agita Lençóis com Marcelo Estrella. O evento termina às 17h com a apresentação da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão.

O Meio Ambiente em Ação marca as comemorações pelo 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e tem, entre os seus objetivos, divulgar práticas sustentáveis e ressaltar a importância da preservação do meio ambiente como formas de contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida.

"Conseguimos este ano ampliar e diversificar a programação do nosso evento e, assim, oferecer algo mais completo para a população, nesta data tão importante para nosso meio ambiente e para todos nós", afirmou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Claudemir Rocha Mio, Tupã.

"Cuidar do ambiente em que vivemos é cada dia mais importante, essencial para nossa sobrevivência. Então, ampliar o Meio Ambiente em Ação, já em sua segunda edição, demonstra o quanto nosso governo está preocupado em agir agora para contribuir, juntamente a nossa população, para que Lençóis seja a cidade saudável e sustentável que todos nós merecemos e estamos construindo", completou o prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete.

Serviço

Meio Ambiente em Ação

Local: Recinto da Facilpa

Dias: 29 e 30 de maio de 2026

Horário: das 8h às 17h

Evento gratuito

Programação

Sexta-feira, dia 29

8h

• Apresentação da peça teatral da Cia TrovAmores

• Início da feira de adoção de animais e microchipagem

• Início da doação de mudas de árvores

• Início da feira do Varejão Municipal

9h

Visitação aos espaços e stands

• SAAE

• COOPRELP

• Espaço educativo dos contentores

• Vigilância Sanitária

9h30

• Ação de educação ambiental Lençóis + Verde

• Plantio de árvores no recinto

10h

• Teatro educativo: "Contentor não é bagunça!"

13h

Visitação aos espaços e stands

• SAAE

• COOPRELP

• Espaço educativo dos contentores

• Vigilância Sanitária

14h

• Apresentação da peça teatral da Cia TrovAmores

15h

• Ação de educação ambiental Lençóis + Verde

• Plantio de árvores no recinto

15h30

• Teatro educativo: "Contentor não é bagunça!"

• Oficina de cultivo de orquídeas

Sábado, dia 30

8h

• Caminhada do meio ambiente

• Início da feira de adoção de animais e microchipagem

• Início da doação de mudas de árvores

• Início da feira do Varejão Municipal

9h

• City tour - edição especial ecoturismo

• Agita Lençóis com Marcelo Estrella

09h30

• Teatro educativo: "Contentor não é bagunça!"

10h

• Oficina de horta doméstica

13h

• Oficina de compostagem caseira

14h

• City tour - edição especial ecoturismo

15h

• Oficina de cultivo de orquídeas

16h

• Apresentação da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão

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