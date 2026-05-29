Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) promove, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 2.ª edição do "Meio Ambiente em Ação", um evento organizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama) que oferece serviços nas áreas de turismo, saúde, sustentabilidade, cultura, educação e cidadania para toda a população. A programação conta com ações das 8h às 17h, no recinto da Facilpa. Entre as novidades, estão apresentação musical, city tour especial ecoturismo, praça de alimentação e feira de artesanato e economia criativa.

A abertura, nesta sexta, conta com uma apresentação teatral com a Cia TrovAmores, início da feira de adoção de animais e microchipagem, doação de mudas e feira do Varejão Municipal. A programação do dia segue até as 15h30 com teatro educativo e oficina de cultivo de orquídeas.

No sábado, também a partir da 8h, a caminhada do meio ambiente abre a programação do dia. Às 9h, será realizado city tour e Agita Lençóis com Marcelo Estrella. O evento termina às 17h com a apresentação da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão.