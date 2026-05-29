Lençóis Paulista - A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) promove, nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a 2.ª edição do "Meio Ambiente em Ação", um evento organizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama) que oferece serviços nas áreas de turismo, saúde, sustentabilidade, cultura, educação e cidadania para toda a população. A programação conta com ações das 8h às 17h, no recinto da Facilpa. Entre as novidades, estão apresentação musical, city tour especial ecoturismo, praça de alimentação e feira de artesanato e economia criativa.
A abertura, nesta sexta, conta com uma apresentação teatral com a Cia TrovAmores, início da feira de adoção de animais e microchipagem, doação de mudas e feira do Varejão Municipal. A programação do dia segue até as 15h30 com teatro educativo e oficina de cultivo de orquídeas.
No sábado, também a partir da 8h, a caminhada do meio ambiente abre a programação do dia. Às 9h, será realizado city tour e Agita Lençóis com Marcelo Estrella. O evento termina às 17h com a apresentação da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão.
O Meio Ambiente em Ação marca as comemorações pelo 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e tem, entre os seus objetivos, divulgar práticas sustentáveis e ressaltar a importância da preservação do meio ambiente como formas de contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida.
"Conseguimos este ano ampliar e diversificar a programação do nosso evento e, assim, oferecer algo mais completo para a população, nesta data tão importante para nosso meio ambiente e para todos nós", afirmou o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Claudemir Rocha Mio, Tupã.
"Cuidar do ambiente em que vivemos é cada dia mais importante, essencial para nossa sobrevivência. Então, ampliar o Meio Ambiente em Ação, já em sua segunda edição, demonstra o quanto nosso governo está preocupado em agir agora para contribuir, juntamente a nossa população, para que Lençóis seja a cidade saudável e sustentável que todos nós merecemos e estamos construindo", completou o prefeito André Paccola Sasso, o Cagarete.
Serviço
Meio Ambiente em Ação
Local: Recinto da Facilpa
Dias: 29 e 30 de maio de 2026
Horário: das 8h às 17h
Evento gratuito
Programação
Sexta-feira, dia 29
8h
• Apresentação da peça teatral da Cia TrovAmores
• Início da feira de adoção de animais e microchipagem
• Início da doação de mudas de árvores
• Início da feira do Varejão Municipal
9h
Visitação aos espaços e stands
• SAAE
• COOPRELP
• Espaço educativo dos contentores
• Vigilância Sanitária
9h30
• Ação de educação ambiental Lençóis + Verde
• Plantio de árvores no recinto
10h
• Teatro educativo: "Contentor não é bagunça!"
13h
Visitação aos espaços e stands
• SAAE
• COOPRELP
• Espaço educativo dos contentores
• Vigilância Sanitária
14h
• Apresentação da peça teatral da Cia TrovAmores
15h
• Ação de educação ambiental Lençóis + Verde
• Plantio de árvores no recinto
15h30
• Teatro educativo: "Contentor não é bagunça!"
• Oficina de cultivo de orquídeas
Sábado, dia 30
8h
• Caminhada do meio ambiente
• Início da feira de adoção de animais e microchipagem
• Início da doação de mudas de árvores
• Início da feira do Varejão Municipal
9h
• City tour - edição especial ecoturismo
• Agita Lençóis com Marcelo Estrella
09h30
• Teatro educativo: "Contentor não é bagunça!"
10h
• Oficina de horta doméstica
13h
• Oficina de compostagem caseira
14h
• City tour - edição especial ecoturismo
15h
• Oficina de cultivo de orquídeas
16h
• Apresentação da Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão