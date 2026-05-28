Ibitinga - O homem que morreu carbonizado, no final da tarde desta quarta-feira (27), na zona rural de Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), teria ateado fogo em pneus dentro de um buraco para espantar uma cobra, mas acabou caindo no local. As informações constam do boletim de ocorrência (BO) registrado pela Polícia Civil, e foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo nota enviada pela pasta, a vítima, de 68 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após cair no buraco com os pneus em chamas em uma chácara localizada na estrada municipal Urias Teixeira Pitta. "De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tentava espantar uma cobra existente no local utilizando fogo em pneus quando ocorreu o acidente", declara.

Uma testemunha teria se afastado por alguns metros e, ao voltar, encontrou a vítima dentro do buraco em meio às chamas. "A testemunha tentou prestar socorro, mas o calor intenso impediu a aproximação. Um caminhão-pipa que passava pelo local chegou a jogar água para conter o fogo, porém, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima já havia sido carbonizada", afirma.