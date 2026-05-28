O presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), assinou na tarde desta quarta-feira (27) o Termo de Filiação do Legisaltivo à União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), formalizando a associação da Casa de Leis à entidade representativa do Poder Legislativo Municipal paulista. A filiação foi autorizada por meio da Resolução n.º 624, de 19 de maio de 2026, aprovada durante a 16ª Sessão Ordinária e a 5ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Bauru, realizadas no dia 18 de maio de 2026.

A Uvesp possui atuação consolidada no fortalecimento institucional das Câmaras Municipais, oferecendo suporte técnico, administrativo, legislativo e jurídico aos Legislativos municipais paulistas, além de promover capacitações, integração institucional e ações voltadas ao aprimoramento da atividade parlamentar. Ainda na tarde desta quarta-feira (27), a Presidência da Câmara Municipal determinou quais serão as primeiras consultas jurídicas à entidade.

A primeira consulta trata do Processo SIS nº 2613.0000185/2026, referente à análise de inconstitucionalidade do inciso VI, alínea “b”, do artigo 17 e do §2º do artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Bauru, dispositivos que estabelecem a necessidade de prévia autorização legislativa para concessão de serviços públicos.