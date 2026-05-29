Meses de treinos intensos, disciplina, e quilômetros acumulados levarão atletas de Bauru à largada de mais uma das corridas mais tradicionais do país neste domingo (31), a Maratona Internacional de Porto Alegre. Será a 41.ª edição da competição, que reunirá corredores de diferentes países, inclusive os tradicionais atletas do Quênia. Bauru será representada por 26 corredores nos 42 quilômetros e 195 metros da maratona e por outros 11 bauruenses nos 21 quilômetros e 97 metros da meia-maratona. A meia será um dia antes, neste sábado (30).
Os bauruenses que irão enfrentar a maratona, um dos percursos mais nobres do atletismo e que simboliza o ápice da resistência humana, serão Amanda Nunes Manoel, Carlos Alexandre Dionisio, Allan Marques Negreiros, Wander Panfili, Andressa Camargo Dionisio, Douglas Pereira Galante, Gabriela Manzan e Graziela Martha, todos estes da ASG Running, e a assessoria Iron Coach será representada por 18 atletas: Walter Bozzini Moura, Daniela Felippe, Alexandre Brustelo, Línive Bertone, Daniel Bertone, Leopodo Katsuda, Cristiano Carneiro, Siney Bergamaschi, Silvio Costa, Michele Madi Ribeiro, Luciano Maurino Fortunato, Renato Bighetti Busch, Daniel Busch, Marco Busch, Filipe Costa Milanes, Giuliano De Angelis, Paola Rodrigues Di Crivelli e João Quialheiro
Também estarão no evento, na disputa da meia-maratona, Édson Leandro, da assessoria Vinícius Orefice, Ariana Martha, Carolina Ferretti Panfili e Dalva Nunes de Morais, estes da ASG Running, e a equipe Iron Coach terá os corredores Bruna Gasparotto, Andrea Salcedo Gomes, Amanda Pires Dall Antonia, Patricia Turtelli Maronezi, Leonardo Amantini Maronezi, Ligia dos Santos Malagoli e Alessa Berretini. Os nomes dos correredores de Bauru foram enviados ao JCNET pelos próprios atletas, por treinadores e pelos coordenadores de assessorias de corrida.