28 de maio de 2026
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PROBLEMA RESOLVIDO

Prefeitura repara rua esburacada no acesso à UPA de Bauru; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Trecho do Geisel necessitava de reparos rápidos por ser muito movimentado, inclusive por ambulâncias
Trecho do Geisel necessitava de reparos rápidos por ser muito movimentado, inclusive por ambulâncias

Depois das queixas dos moradores do Geisel com relação aos 15 buracos em um único quarteirão, que é via de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme noticiado, inclusive com vídeo, pelo JCNET, a Secretaria Municipal de Infraestrutura enviou uma equipe até o local e tapou cada um deles na quadra 1 da rua Chimbo Attusi. Confira neste novo vídeo!

Na reclamação dos munícipes, comforme já noticiado, também constava que um motociclista caiu no solo devido a uma destas aberturas e que um carro teve um dos pneus furados. “Os buracos estavam aqui há quatro meses. Agora, problema resolvido. Nosso muito obrigado à prefeitura e a vocês (JCNET)”, disse à reportagem um pedestre que passou pelo local.

RELEMBRE O PROBLEMA
Morador conta 15 buracos em rua de acesso à UPA de Bauru; VÍDEO

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