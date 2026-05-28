Depois das queixas dos moradores do Geisel com relação aos 15 buracos em um único quarteirão, que é via de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme noticiado, inclusive com vídeo, pelo JCNET, a Secretaria Municipal de Infraestrutura enviou uma equipe até o local e tapou cada um deles na quadra 1 da rua Chimbo Attusi. Confira neste novo vídeo!

Na reclamação dos munícipes, comforme já noticiado, também constava que um motociclista caiu no solo devido a uma destas aberturas e que um carro teve um dos pneus furados. “Os buracos estavam aqui há quatro meses. Agora, problema resolvido. Nosso muito obrigado à prefeitura e a vocês (JCNET)”, disse à reportagem um pedestre que passou pelo local.

RELEMBRE O PROBLEMA

Morador conta 15 buracos em rua de acesso à UPA de Bauru; VÍDEO