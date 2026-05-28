A Revista Canal realizou, na noite de terça (26), a cerimônia de lançamento do Volume 06 da Revista Canal Bauru, que traz diversos conteúdos sobre empreendedorismo, marcas, negócios e histórias inspiradoras que movimentam Bauru e região.

O evento, realizado no Ravih Rooftop, reuniu empresários, parceiros e convidados em um momento de celebração e valorização dos profissionais e empresas de Bauru, um dos maiores polos econômicos do Centro-Oeste Paulista.

A ocasião também marcou a força da Canal Bauru, revista trimestral disponível em versões impressa e digital, voltada ao mercado corporativo local. Cada tiragem conta com duas capas exclusivas, garantindo um produto premium com conteúdo de extrema qualidade. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: