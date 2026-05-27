Pirajuí - Na manhã desta quarta-feira (27), Polícia Civil e Polícia Militar (PM) desencadearam uma operação conjunta em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) após sequência de delitos patrimoniais registrados durante a madrugada em bairros vizinhos. O suspeito foi preso em flagrante e um aparelho celular roubado e uma bicicleta furtada foram recuperados e devolvidos às vítimas.
As diligências tiveram início após moradores do Jardim Liberdade encaminharem informações e imagens de câmeras de monitoramento relatando que um homem estaria tentando abrir veículos e acessar residências durante a madrugada.
Paralelamente, por volta das 6h30, uma mulher compareceu à base da PM informando ter sido roubada por um suspeito de bicicleta, que desferiu socos em seu rosto e subtraiu o seu aparelho celular entre a Vila Abel e o Jardim Paraíso.
Com base nas características informadas, imagens de monitoramento e análises desenvolvidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia, o suspeito foi identificado como M.V.S.O., conhecido pela prática reiterada de crimes patrimoniais.
Diante disso, equipes da Polícia Civil e da PM iniciaram diligências ininterruptas pelos bairros Jardim dos Servidores e Jardim Eldorado e localizaram o investigado pela manhã. Ele confessou o roubo do celular e o furto da bicicleta usada na ação criminosa.
Na sequência, indicou o endereço onde havia vendido o telefone subtraído pela quantia de R$ 15,00. No local, situado no Jardim Eldorado, o aparelho celular roubado foi localizado com um adolescente de 17 anos. O investigado também revelou onde havia escondido a bicicleta furtada, que foi recuperada.
Além dos dois crimes, segundo a Polícia Civil, também é objeto de investigação o furto de um botijão de gás ocorrido durante a mesma madrugada em bairro próximo, havendo imagens de monitoramento e elementos que apontam a possível relação do investigado com o delito.
"Foram igualmente constatadas diversas tentativas de abertura de veículos em diferentes pontos da cidade. Contudo, diante da necessidade de individualização específica de cada fato, identificação de eventuais vítimas e formalização de novos registros de ocorrência, tais condutas serão apuradas em procedimento apartado", informa a corporação.
M.V.S.O. foi autuado em flagrante, em tese, pelo crime de roubo circunstanciado. Também são objeto de apuração, no mesmo expediente investigativo, o furto do botijão de gás e o furto da bicicleta. Ele ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia, e a Polícia Civil representou pela sua prisão preventiva.
Já o adolescente suspeito de receptação foi ouvido e liberado. A investigação prossegue, de acordo com a Polícia Civil, visando ao completo esclarecimento dos fatos e à eventual identificação de outras vítimas relacionadas à sequência criminosa registrada durante a madrugada.