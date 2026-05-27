Pirajuí - Na manhã desta quarta-feira (27), Polícia Civil e Polícia Militar (PM) desencadearam uma operação conjunta em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) após sequência de delitos patrimoniais registrados durante a madrugada em bairros vizinhos. O suspeito foi preso em flagrante e um aparelho celular roubado e uma bicicleta furtada foram recuperados e devolvidos às vítimas.

As diligências tiveram início após moradores do Jardim Liberdade encaminharem informações e imagens de câmeras de monitoramento relatando que um homem estaria tentando abrir veículos e acessar residências durante a madrugada.

Paralelamente, por volta das 6h30, uma mulher compareceu à base da PM informando ter sido roubada por um suspeito de bicicleta, que desferiu socos em seu rosto e subtraiu o seu aparelho celular entre a Vila Abel e o Jardim Paraíso.