Botucatu - As forças de segurança de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) desarticularam, nesta terça-feira (26), um esquema de venda de droga que atuava fortemente na entrega de drogas a domicílio, o chamado "disque-droga". Dois homens de 23 anos foram presos em flagrante e grande quantidade de entorpecentes foi aprendida.

A operação que resultou nas prisões foi coordenada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). Após investigações, as equipes fizeram buscas no apartamento dos suspeitos, que tentaram se desfazer de parte das drogas jogando-as pela janela.

Nas diligências, policiais e guardas encontraram 50 porções zipadas da droga sintética ecstasy; 145 porções de melado de maconha, com alta concentração de THC; 40 porções grandes de cocaína; 113 porções grandes e pequenas de maconha, entre buchas e prensada; dinheiro, balança e duas bags e motos usadas nas entregas.