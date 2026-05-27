Ibitinga - No final da tarde desta quarta-feira (27), o corpo de um homem foi encontrado parcialmente carbonizado, com barriga e pernas queimados, após equipes de uma usina controlarem incêndio na zona rural de Ibitinga (90 quilômetros de Bauru).
Conforme apurado pela reportagem, o fato ocorreu em uma propriedade acima do Jardim dos Bancários, por volta das 17h40. O Corpo de Bombeiros foi acionado inicialmente para atender ocorrência de incêndio em área de vegetação.
O caminhão-pipa de uma usina que chegou antes no local atuou no combate às chamas. Na sequência, o corpo de um homem foi localizado parcialmente carbonizado nos fundos de uma casa, dentro de um buraco onde haviam pneus.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e a Polícia Científica realizou a perícia. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que irá apontar a causa do óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil.