28 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BUSCA DE SOLUÇÕES

Vereador pede agilidade em cirurgias e exames a diretora de saúde

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Câmara/Bauru
Vereador Natalino da Pousada
Vereador Natalino da Pousada

O vereador Natalino da Pousada (PDT) promoverá nesta quinta-feira (28) uma reunião voltada à discussão de demandas relacionadas à saúde pública. O encontro contará com a participação das coordenadoras das Unidades de Saúde da Família (USFs) da região Norte — Nova Bauru, Pousada da Esperança II, Vila São Paulo e Vargem Limpa — além da diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS VI), Fabíola Leão Soares Yamamoto.

A pauta será o acompanhamento de casos que dependem de agendamento de exames e procedimentos cirúrgicos. A proposta é alinhar informações, discutir encaminhamentos e buscar alternativas para melhorar o atendimento aos pacientes assistidos pelas unidades.

Segundo o vereador Natalino, a reunião busca avançar principalmente na redução da fila de procedimentos e dar resposta às famílias que aguardam atendimento. “A nossa intenção, como parlamentar, é ajudar a diminuir essa espera por exames e cirurgias. Sabemos que existe uma demanda muito grande, mas, se conseguirmos sair dessa reunião com alguns desses casos resolvidos, já será um avanço importante para essas pessoas que estão aguardando há tanto tempo”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários