O vereador Natalino da Pousada (PDT) promoverá nesta quinta-feira (28) uma reunião voltada à discussão de demandas relacionadas à saúde pública. O encontro contará com a participação das coordenadoras das Unidades de Saúde da Família (USFs) da região Norte — Nova Bauru, Pousada da Esperança II, Vila São Paulo e Vargem Limpa — além da diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS VI), Fabíola Leão Soares Yamamoto.

A pauta será o acompanhamento de casos que dependem de agendamento de exames e procedimentos cirúrgicos. A proposta é alinhar informações, discutir encaminhamentos e buscar alternativas para melhorar o atendimento aos pacientes assistidos pelas unidades.

Segundo o vereador Natalino, a reunião busca avançar principalmente na redução da fila de procedimentos e dar resposta às famílias que aguardam atendimento. “A nossa intenção, como parlamentar, é ajudar a diminuir essa espera por exames e cirurgias. Sabemos que existe uma demanda muito grande, mas, se conseguirmos sair dessa reunião com alguns desses casos resolvidos, já será um avanço importante para essas pessoas que estão aguardando há tanto tempo”, afirmou.