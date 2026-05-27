Agudos - Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta quarta-feira (27), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), suspeito de manter a companheira em cárcere privado, sem poder se comunicar com outras pessoas, e de apropriar-se da aposentadoria do pai, de 74 anos, e do benefício de uma irmã com deficiência, de 51 anos. De acordo com o registro policial, os familiares foram encontrados em condições precárias de higiene e encaminhados a um abrigo da cidade.

Os crimes foram constatados em uma casa no Parque Pampulha. Conforme o boletim de ocorrência (BO), a PM foi acionada por uma prima da vítima de violência doméstica, que mora na capital paulista. Proibida pelo suspeito de usar o celular, ela conseguiu pedir ajuda à familiar por meio de mensagem em rede social.

A mulher relatou aos policiais militares que era impedida de sair do imóvel e que foi ameaçada de morte pelo companheiro ao manifestar o desejo de ir embora. Ele também teria se apropriado de R$ 2 mil em dinheiro pertencente à vítima para que ela não tivesse condições financeiras de deixar a residência.