O pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) estará em Bauru nesta quinta-feira (28), às 9h, para participar do evento “Diálogos com Prof. Fernando Haddad”, que vai discutir o futuro das universidades públicas paulistas, financiamento e permanência estudantil.

O encontro terá como local a sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru (Sinterc), na Rua Cussy Júnior, 11-63, no Centro da cidade. O endereço fica entre as ruas Rio Branco e Gustavo Maciel. O evento é promovido pelo Coletivo de Docentes, Servidores Técnicos e Alunos da Unesp Bauru.

A proposta do encontro é debater os desafios enfrentados pelas universidades estaduais paulistas, incluindo questões relacionadas ao financiamento das instituições, políticas de acesso e permanência estudantil, além do papel do ensino superior público no desenvolvimento do Estado.