O “carro das multas”, que atuará com seu sistema de câmeras na fiscalização do estacionamento rotativo de Bauru, pode, futuramente, ter seu videomonitoramento interligado ao sistema Muralha Paulista, da Polícia Militar. Isso não deve acontecer neste primeiro momento, no entanto, mas uma parceria poderá ser feita futuramente com a corporação. “Depende de tratativas futuras com a PM e demais órgãos”, esclarece Adilson Caldeira, diretor de Sistema Viário e Transportes da Emdurb.

Conforme o JCNET noticiou, a fiscalização do estacionamento em vias públicas na região central da cidade será realizada por meio de dois veículos elétricos equipados com a tecnologia de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), gerenciados pelo Consórcio Bauru Park. Os motoristas terão 15 dias de adaptação. A partir de 1º de junho, os dois carros elétricos entrarão em operação e as multas passarão a ser aplicadas a partir do dia 16.

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