A Bradesco Saúde lançou o plano Regional Noroeste Paulista, produto voltado principalmente às pequenas e médias empresas da região de Bauru e Marília. A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da operadora no Interior paulista, com foco em soluções regionalizadas, rede credenciada local e custos mais competitivos para empresas que buscam oferecer assistência médica aos colaboradores.

O novo plano contempla cerca de 20 municípios do Interior de São Paulo, incluindo cidades como Lençóis Paulista e Agudos, e atende empresas de 3 a 199 vidas no segmento Seguro para Pequenos Grupos (SPG), além de companhias com mais de 200 funcionários. Segundo o diretor-geral da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, a escolha pela região ocorreu em razão do potencial econômico e do perfil empresarial das cidades atendidas. “O lançamento faz parte do movimento de expansão e diversificação do portfólio da Bradesco Saúde, com foco em produtos de perfil regional. Estruturamos uma rede com hospitais reconhecidos pela qualidade e um preço competitivo para atender empresas de diferentes portes, especialmente as pequenas e médias”, afirmou.

Bitter destacou ainda que Bauru e Marília apresentam indicadores econômicos e sociais favoráveis à expansão da saúde suplementar. Bauru possui 400 mil habitantes e mais de 74 mil empresas ativas, enquanto Marília reúne cerca de 247 mil moradores e mais de 47 mil empresas em atividade, conforme dados do IBGE, PNUD e Sebrae. A operadora avalia que o cenário de baixa taxa de desemprego no país também impulsiona a procura por benefícios corporativos. Dados da RAIS, compilados pelo Sebrae, apontam que micro, pequenas e médias empresas respondem por 53,1% dos empregos formais em Bauru e 63,6% em Marília.

“Os planos regionais costumam ser mais acessíveis e fazem sentido para empresas cujas operações estão concentradas em uma única região. Além disso, o plano de saúde se tornou uma ferramenta estratégica para atrair e reter talentos”, ressaltou o diretor.

Rede regional e foco em custo-benefício

O Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista oferece cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, incluindo consultas, exames, terapias, internações, cirurgias, urgência e emergência, além de opções de acomodação em enfermaria ou quarto individual. Para reduzir o custo das mensalidades, o plano adota coparticipação obrigatória de 30% para o segmento SPG. De acordo com a operadora, esse modelo pode reduzir em mais de 20% o valor da mensalidade em comparação aos planos sem coparticipação. A rede credenciada inclui hospitais e clínicas considerados estratégicos na região. Entre os destaques está o novo Hospital Santa Lúcia Bauru, além de prestadores como Labormed, Laboratório Biolab e CDM Marília.

“Ter uma rede local forte, com nomes reconhecidos pela população, é essencial para um produto regional. O Hospital Santa Lúcia Bauru é um diferencial importante dentro da nossa rede”, afirmou Bitter. O plano também oferece benefícios adicionais, como telemedicina 24 horas, psicologia online, descontos em produtos e serviços de saúde por meio do Clube+Saúde, além de Seguro Viagem Bradesco para atendimentos médicos em viagens nacionais.

Crescimento da procura por planos regionais

A Bradesco Saúde afirma ter registrado crescimento significativo na carteira de beneficiários, especialmente entre pequenas e médias empresas. Segundo a operadora, a base total teve aumento líquido de 206 mil vidas no primeiro trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Grande parte desse crescimento veio justamente dos planos regionais. Atualmente, a carteira de planos SPG da empresa supera 1 milhão de beneficiários.

“Os planos regionais estão no centro da nossa estratégia. Temos percebido um aumento importante na procura por produtos mais acessíveis, mas que mantenham qualidade assistencial”, disse o executivo.

Expansão no Interior paulista

A companhia informou que continuará avaliando oportunidades de ampliação da rede credenciada e do lançamento de novos produtos regionais no Interior paulista. “O Interior de São Paulo é um mercado estratégico pela força econômica das cidades e pelo elevado padrão socioeconômico da população. Estamos constantemente analisando novas oportunidades para atender às necessidades regionais”, concluiu Flávio Bitter.