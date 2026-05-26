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Homem é preso suspeito de vender drogas em sua casa, em Arealva

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Com autorização da Justiça, policiais civis de Arealva e de Iacanga e equipes da PM fizeram buscas no endereço do suspeito pela manhã e encontraram as porções de entorpecentes
Com autorização da Justiça, policiais civis de Arealva e de Iacanga e equipes da PM fizeram buscas no endereço do suspeito pela manhã e encontraram as porções de entorpecentes

Arealva - Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM) e Canil do 13.º Baep, com os cães Apolo e Kali, na manhã desta terça-feira (26), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), com 35 pinos com cocaína e uma porção brutas de maconha escondidos em sua residência, no bairro São Pedro.

De acordo com a Polícia Civil, investigações conduzidas pela Delegacia de Arealva apontavam que o suspeito teria transformado sua moradia em um ponto de venda de drogas.

Com autorização da Justiça, policiais civis da cidade e de Iacanga e equipes da PM fizeram buscas no endereço pela manhã e encontraram as porções de entorpecentes.

No local, também foram apreendidos materiais para embalar a droga e um aparelho celular. O jovem foi autuado em flagrante por tráfico pelo delegado Roberto Cabral Medeiros e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

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