Um motociclista de 47 anos sofreu ferimentos graves em uma colisão com um carro ocorrida no início da manhã desta terça-feira (26), no quilômetro 228 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na altura da Vila Aimorés, em Bauru.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem conduzia uma moto Honda CB300 pela rodovia quando, por razões a serem esclarecidas, envolveu-se em uma colisão com um Gol conduzido por uma mulher de 58 anos, que seguia no mesmo sentido.
Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da concessionária Eixo com fraturas na clavícula e no tornozelo e levado a um hospital particular, onde ficou internado. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.