Santa Cruz do Rio Pardo - Um motociclista de 32 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu no final da tarde desta terça-feira (26) em uma colisão com uma carreta ocorrida na altura do quilômetro 313 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 17h, na pista sentido leste. Por razões a serem esclarecidas, o condutor da motocicleta Mottu Sport 110i atingiu a traseira da carreta Scania R540. Ele teve a morte constatada no local.

O caminhoneiro foi alertado por um colega sobre a colisão traseira, via rádio, e parou logo na sequência. Além do acostamento, a faixa 2 da rodovia também foi interditada. A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.