Paulistânia - A Cart Concessionária de Rodovias executa manutenção no pavimento da alça de saída do dispositivo no km 284 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru), na pista sentido Capital. Para os serviços, foi necessário interditar a alça de saída nesta terça-feira (26). A interdição segue na quarta (27), das 7h às 18h.

A obra tem como objetivo garantir melhores condições de segurança e conforto aos motoristas que utilizam o trecho. Durante os trabalhos, o fluxo de veículos da alça de acesso é direcionado ao retorno mais próximo.

A Cart orienta os usuários a redobrarem a atenção à sinalização implantada no local, reduzirem a velocidade ao se aproximarem da área em obras e, sempre que possível, programarem seus deslocamentos. A concessionária reforça ainda que o cronograma da intervenção poderá sofrer alterações em caso de chuva.