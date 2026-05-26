Jaú - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está procurando um imóvel para alugar em Jaú (47 quilômetros de Bauru). O espaço físico deve ter área construída e preferencialmente térrea de, no mínimo, 954,17 m² e, no máximo, 1.086,17 m².

O contrato de aluguel será de 60 meses (5 anos) e pode ser renovado. O objetivo é oferecer ambientes mais modernos e confortáveis tanto para quem procura atendimento quanto para os servidores do INSS.

Entre os critérios avaliados, estão o tamanho e disposição dos espaços internos, facilidade de acesso para todas as pessoas, boa circulação, instalações adequadas e equipamentos de prevenção e combate a incêndios.