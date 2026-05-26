Jaú - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está procurando um imóvel para alugar em Jaú (47 quilômetros de Bauru). O espaço físico deve ter área construída e preferencialmente térrea de, no mínimo, 954,17 m² e, no máximo, 1.086,17 m².
O contrato de aluguel será de 60 meses (5 anos) e pode ser renovado. O objetivo é oferecer ambientes mais modernos e confortáveis tanto para quem procura atendimento quanto para os servidores do INSS.
Entre os critérios avaliados, estão o tamanho e disposição dos espaços internos, facilidade de acesso para todas as pessoas, boa circulação, instalações adequadas e equipamentos de prevenção e combate a incêndios.
Quem quiser propor um imóvel tem até as 18h do dia 1 de junho de 2016 para enviar sua proposta. Os interessados devem enviar a documentação para o e-mail: serlic.srse1@inss.gov.br, ou entregar pessoalmente (ou pelo correio) no Serviço de Licitações da Superintendência Regional Sudeste I do INSS, Viaduto Santa Ifigênia, 266, 5° andar, São Paulo, SP.
A proposta deve trazer a descrição detalhada do imóvel (área, localização, instalações, equipamentos de segurança contra incêndio e planta do espaço); cópias da documentação do imóvel (escritura, certidão do RGI sem pendências, Habite-se ou equivalente); prazo de validade da proposta (mínimo 90 dias), e valor do aluguel por mês.
O edital completo pode ser consultado no menu “Acesso à Informação” do site do INSS. No caso de dúvidas e para mais esclarecimentos, basta escrever para: patriloc.sr1@inss.gov.br.