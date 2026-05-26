A região de Bauru registra a concessão do auxílio-aluguel para 515 mulheres vítimas de violência doméstica em pouco mais de um ano do programa. No estado, mais de 7,5 mil mulheres já foram atendidas. O programa somou um investimento de R$ 1,5 milhão na região, e R$ 21,4 milhões em todo o estado.

Os dados consolidados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) são referentes aos repasses realizados no período de fevereiro de 2025 a abril de 2026. A iniciativa chegou a 591 municípios paulistas, um indicativo da abrangência da política pública e do papel central da rede municipal de assistência social como porta de entrada para o benefício.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa oferece uma ajuda de custo mensal de R$ 500 por seis meses, com possibilidade de renovação por igual período. O objetivo é garantir condições concretas para que mulheres em situação de vulnerabilidade possam se afastar de relações violentas com segurança e dignidade.