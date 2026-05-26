Jaú - Um homem foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (26), suspeito de fazer ligação clandestina na rede elétrica para levar energia ilegalmente até a sua residência, na Vila Santo Ivo.
De acordo com o registro policial, a ação teve início após o recebimento de denúncia anônima indicando a possível prática do delito no endereço. Diante da necessidade de apuração dentro dos parâmetros legais, a Polícia Civil informou que representou judicialmente por mandado de busca e apreensão na casa.
Com a ordem judicial em mãos, a equipe policial se deslocou até o imóvel, acompanhada por técnicos da concessionária de energia elétrica, e constatou a existência de ligação clandestina diretamente na rede pública, antes da medição oficial, configurando o chamado “gato”, prática que caracteriza o furto.
Questionado, o morador alegou que a irregularidade já existia quando ele passou a residir no local. "No entanto, conforme o entendimento jurídico, o crime possui natureza permanente, o que mantém a situação de flagrância enquanto não cessada a irregularidade", explicou a Polícia Civil, por meio de nota.
Após a realização de perícia, que confirmou o desvio de energia elétrica, segundo a corporação, "reforçando a materialidade do crime", o homem foi encaminhado à unidade policial e autuado em flagrante. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.