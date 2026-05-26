Jaú - Um homem foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (26), suspeito de fazer ligação clandestina na rede elétrica para levar energia ilegalmente até a sua residência, na Vila Santo Ivo.

De acordo com o registro policial, a ação teve início após o recebimento de denúncia anônima indicando a possível prática do delito no endereço. Diante da necessidade de apuração dentro dos parâmetros legais, a Polícia Civil informou que representou judicialmente por mandado de busca e apreensão na casa.

Com a ordem judicial em mãos, a equipe policial se deslocou até o imóvel, acompanhada por técnicos da concessionária de energia elétrica, e constatou a existência de ligação clandestina diretamente na rede pública, antes da medição oficial, configurando o chamado “gato”, prática que caracteriza o furto.