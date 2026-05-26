O vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de Bauru que propõe a implantação do número telefônico 199 para atendimento da Defesa Civil no município. A medida tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de emergência, especialmente em situações de risco como enchentes, deslizamentos, quedas de árvores e outros desastres naturais.

Segundo o parlamentar, diversas cidades brasileiras já adotaram o número 199 como canal direto de comunicação com a Defesa Civil, garantindo mais agilidade no atendimento e maior segurança para os cidadãos. Um exemplo é Campinas, que já conta com esse serviço estruturado e acessível à população. “Bauru precisa acompanhar essa evolução. Ter um número específico e de fácil memorização pode salvar vidas e melhorar significativamente o tempo de resposta em situações emergenciais”, destacou Arnaldo Ribeiro.

Atualmente, o acionamento da Defesa Civil em Bauru ocorre por meio de telefone convencional, o que, segundo o vereador, dificulta a memorização e pode atrasar atendimentos em situações críticas. “O 199 é um número simples, conhecido nacionalmente e que pode salvar vidas em momentos de urgência. Precisamos facilitar o acesso da população aos serviços públicos, especialmente em períodos de fortes chuvas e ocorrências climáticas”, destacou o parlamentar em entrevista à TV Câmara.