Bariri - A Polícia Civil de Bariri (56 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta segunda-feira (25), um homem de 48 anos suspeito de tentar matar a companheira de 47 anos a facadas, no último dia 17, em uma residência no Jardim Industrial I. Na ocasião, a vítima foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa da cidade.

Segundo o registro policial, além de golpes de faca na região abdominal, a mulher também foi agredida fisicamente pelo companheiro. Logo após o registro do boletim de ocorrência (BO), a Delegacia de Bariri iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias da tentativa de feminicídio.

"Diante da gravidade dos fatos e das evidências reunidas, a Polícia Civil de Bariri representou pela prisão do investigado, sendo o pedido devidamente deferido pelo Poder Judiciário", informa a Polícia Civil em nota. Nesta segunda-feira, o homem foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.