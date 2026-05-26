Uma das vítimas que ficou ferida no grave acidente ocorrido na quinta-feira (21), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Gustavo Maciel, no Centro de Bauru, uma mulher de 40 anos, passageira do Gol preto, recebeu alta nesta segunda-feira (25), após passar os últimos dias internada no Hospital de Base de Bauru. Já o motociclista, também de 40 anos, que sofreu diversos ferimentos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Base. Aos poucos, ele vai retomando a consciência, inclusive abrindo os olhos. A próxima etapa é uma cirurgia na traqueia, apurou o JCNET.
Conforme a reportagem vem noticiando o caso, o motociclista teve fratura na perna esquerda, na traqueia e lesão em um dos rins. O parecer do médico neurologista é favorável para uma boa recuperação, disseram pessoas próximas. Já o motorista do Gol sofreu escoriações. Ainda segundo o que já foi publicado pelo JCNET na quinta-feira, a equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM), que chegou rapidamente ao local, por volta das 5h, informou que o condutor da moto descia pela Gustavo Maciel, enquanto o do Gol seguia pela Rodrigues Alves, sentido Nações Unidas.
O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram os primeiros atendimentos às duas vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Central (PSC). A Polícia Científica realizou a perícia no cruzamento e o JCNET acompanha o caso.