A Faculdade de Tecnologia de Bauru (Fatec) está com inscrições abertas para o Vestibular de meio de ano até a próxima segunda-feira (1/6), às 15h. São seis cursos de graduação oferecidos: Automação Industrial, Banco de Dados, Gestão Hospitalar, Gestão Empresarial (EAD), Redes de Computadores e Sistemas Biomédicos. Estão disponíveis 30 vagas para cada curso e os aprovados deverão ingressar no segundo semestre de 2026.

A Fatec de Bauru faz parte da rede de ensino do Centro Paula Souza, vinculado ao Governo do Estado de São Paulo, e oferece ensino público e gratuito. Com duração de 3 anos, os cursos presenciais formam tecnólogos - uma modalidade de ensino superior com foco em demandas do mercado de trabalho. Articulando conhecimento técnico com as necessidades do mercado, os cursos de graduação das Fatecs são elaborados em parceria com representantes dos setores produtivos visando constantes atualizações do mundo do trabalho.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem acessar a página online da Fatec e buscar a área do candidato, preencher seus dados e pagar a inscrição no valor de R$ 90 (noventa reais) até às 15 horas do dia 1º de junho. As provas serão aplicadas no dia 28 de junho. Para ingressar em um curso da Fatec, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio. Uma vez aprovado e matriculado, o aluno passa a integrar uma rede de mais de 90 mil alunos da educação pública tecnológica de São Paulo que buscam um curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).