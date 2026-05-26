De quantos buracos o motorista de Bauru consegue desviar em um único quarteirão? Na quadra 1 da rua Chimbo Attusi, no Núcleo Geisel, via de acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daquele bairro, um munícipe gravou um vídeo mostrando e contabilizando 15. O próprio vídeo mostra uma ambulância do Samu tendo que reduzir bruscamente para passar sobre uma dessas várias aberturas no asfalto.

“Recentemente, um motociclista caiu aqui e um carro teve um dos pneus furados. Este problema tem quatro meses. Já acionamos a Prefeitura de Bauru e, como nada foi feito, pedimos a ajuda de vocês (JCNET)”, queixou-se o morador do bairro.

Em nota, a prefeitura informou que foi notificada sobre a situação dessa rua e que os procedimentos dentro da Secretaria de Aprovação de Projetos (antiga Seplan) serão tomados a partir de agora, com a equipe de fiscalização indo até o local para verificar a situação. “A prefeitura acrescenta que precisa que um técnico vá até o endereço. Constatado por ele o problema, a Secretaria de Infraestrutura (antiga Obras) será acionada e, dentro de seu cronograma de trabalho, fará o reparo da via pública”, finaliza o texto. Uma previsão não foi divulgada pelo município.