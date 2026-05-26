Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas durante uma ação do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na tarde desta segunda-feira (25), no bairro Parque Real, em Bauru. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 12h quando recebeu denúncia indicando que um indivíduo estaria comercializando drogas naquela região e também mantendo uma arma de fogo escondida.

Com base nas características informadas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao ser questionado sobre a denúncia, ele acabou confessando que mantinha uma arma, drogas e dinheiro escondidos em uma área de mata próxima ao local. Os policiais seguiram até o ponto indicado pelo homem e localizaram uma pistola calibre 9 milímetros, 29 munições intactas do mesmo calibre, um invólucro plástico contendo substância semelhante à maconha e R$ 3.109,00 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.