26 de maio de 2026
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AÇÃO DO 13.º BAEP

Homem é preso em Bauru com pistola drogas e mais de R$ 3 mil

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi localizado após denúncias feitas pela população ao 13.º Baep
Suspeito foi localizado após denúncias feitas pela população ao 13.º Baep

Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas durante uma ação do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na tarde desta segunda-feira (25), no bairro Parque Real, em Bauru. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 12h quando recebeu denúncia indicando que um indivíduo estaria comercializando drogas naquela região e também mantendo uma arma de fogo escondida.

Com base nas características informadas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao ser questionado sobre a denúncia, ele acabou confessando que mantinha uma arma, drogas e dinheiro escondidos em uma área de mata próxima ao local. Os policiais seguiram até o ponto indicado pelo homem e localizaram uma pistola calibre 9 milímetros, 29 munições intactas do mesmo calibre, um invólucro plástico contendo substância semelhante à maconha e R$ 3.109,00 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Bauru, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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