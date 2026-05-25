Familiares de Geraldo de Jesus dos Reis, de 72 anos, morador de Bauru, informaram que ele foi encontrado. O idoso tinha saído de sua residência neste domingo (24), por volta das 14h. Um boletim de ocorrência (BO) de desaparecimento foi registrado na segunda-feira (25).

Geraldo mora na rua Francisco Deogracias Reche, no Parque Jaraguá. De acordo com familiares, ele possui diabetes e esquizofrenia, tinha saído sem documentos pessoais, vestindo calça de moletom verde, blusa de manga comprida de lã vinho e chinelos.