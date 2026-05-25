25 de maio de 2026
RODOVIA SP-304

Homem morre em colisão frontal entre carro e moto na Jaú-Bariri

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bariri - Um homem de 50 anos morreu, no final da madrugada deste domingo (24), em uma colisão frontal envolvendo carro e motocicleta ocorrida na altura do quilômetro 326 mais 100 metros da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), que liga Jaú a Bariri, em Bariri (56 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 6h. Por razões a serem esclarecidas, a moto Honda CG 150 conduzida por Nivaldo Silvério de Freitas bateu de frente com um Chevrolet Cruze e ele não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Os ocupantes do automóvel não se feriram. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. O corpo de Nivaldo foi sepultado no final da tarde do domingo, no Cemitério Municipal de Bariri.

