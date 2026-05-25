Pirajuí - Em decisão monocrática do relator Paulo Galizia, o Tribunal de Justiça (TJ) suspendeu cumprimento provisório da sentença de primeira instância proferida em fevereiro deste ano que condenou o ex-prefeito de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) Cesar Henrique da Cunha Fiala e um ex-diretor jurídico do município por improbidade administrativa (leia abaixo). Com a decisão, o bloqueio integral de bens dos réus, assim como a proibição de manutenção de vínculos empregatícios ou contratuais com a administração pública em qualquer esfera, ficam adiados até o trânsito em julgado da ação civil pública.

A defesa de Fiala ingressou com o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação contra a sentença da Justiça de Pirajuí alegando que "a execução imediata dos efeitos da sentença, especialmente quanto à vedação de contratação com o Poder Público e o bloqueio integral de seus bens, configura a imposição de sanções gravemente restritivas, com repercussões diretas e irreversíveis nas esferas política, patrimonial, profissional e reputacional, produzindo prejuízos irreparáveis mesmo na hipótese de futura reforma do julgado".

Na sentença, proferida no último dia 14 de maio, o relator pontua que, conforme o artigo 12, § 9º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Leinº 14.230/2021, "as penalidades somente podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória". "Assim, a determinação de proibição imediata de contratação com o Poder Público e a abstenção de estabelecer vínculos profissionais constituem antecipação de sanção sem o devido amparo legal, uma vez que o processo ainda se encontra em fase recursal", salienta Galizia nos autos.