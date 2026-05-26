Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, sancionou lei de autoria do vereador Junior Artioli, aprovada pela Câmara Municipal, que obriga a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a instalar, de forma gratuita, válvula de retenção de ar — conhecida como válvula anti-ar — nos hidrômetros residenciais e comerciais de toda a cidade. A empresa, por sua vez, alega que o Inmetro veda o uso do equipamento (leia abaixo).

A lei municipal nº 6.007/2025 foi publicada no Diário Oficial do Município do último dia 15 de maio e determina que, sempre que solicitado pelo consumidor, a Sabesp deverá instalar o equipamento sem cobrar nada. A válvula anti-ar impede que o ar que entra na tubulação gire o hidrômetro.

Sem o dispositivo, segundo a Câmara, esse ar acaba sendo registrado como consumo de água e é cobrado indevidamente na conta. Conforme o texto da lei, a instalação deve ser feita "em prazo razoável" e, em caso de descumprimento, a concessionária fica sujeita a penalidades administrativas.