Representantes de adegas de Bauru participaram da sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira (25) para pedir revisão de pontos da nova legislação que regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos na cidade. O pronunciamento foi feito por Douglas, em nome dos proprietários, que demonstraram preocupação principalmente com exigências relacionadas à manipulação de bebidas, funcionamento com grades abertas e segurança dos comerciantes.

Durante a manifestação, Douglas afirmou que a categoria não é contra regras e fiscalização, mas reclama da falta de orientação prévia sobre exigências que passaram a ser cobradas. Segundo ele, muitos proprietários estariam dispostos a realizar cursos de capacitação para preparação de drinques e manipulação de bebidas, desde que haja clareza sobre as exigências legais. “Se falar para a gente que precisa fazer um curso, todos aqui vão fazer. O problema é que isso não foi explicado antes”, afirmou.

Outro ponto levantado pelos comerciantes foi a obrigatoriedade de funcionamento com grades abertas em determinados casos. Douglas destacou que há mulheres proprietárias de adegas que trabalham até altas horas da madrugada e que a abertura das grades aumenta a sensação de insegurança. “Depois da meia-noite pode ser um ponto mais perigoso para as meninas trabalharem”, declarou.