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SETOR PREOCUPADO

Bauru: donos de adegas pedem revisão de lei e mais prazo à Câmara

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Galeria da Câmara estava lotada na sessão desta segunda
Galeria da Câmara estava lotada na sessão desta segunda

Representantes de adegas de Bauru participaram da sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira (25) para pedir revisão de pontos da nova legislação que regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos na cidade. O pronunciamento foi feito por Douglas, em nome dos proprietários, que demonstraram preocupação principalmente com exigências relacionadas à manipulação de bebidas, funcionamento com grades abertas e segurança dos comerciantes.

Durante a manifestação, Douglas afirmou que a categoria não é contra regras e fiscalização, mas reclama da falta de orientação prévia sobre exigências que passaram a ser cobradas. Segundo ele, muitos proprietários estariam dispostos a realizar cursos de capacitação para preparação de drinques e manipulação de bebidas, desde que haja clareza sobre as exigências legais. “Se falar para a gente que precisa fazer um curso, todos aqui vão fazer. O problema é que isso não foi explicado antes”, afirmou.

Outro ponto levantado pelos comerciantes foi a obrigatoriedade de funcionamento com grades abertas em determinados casos. Douglas destacou que há mulheres proprietárias de adegas que trabalham até altas horas da madrugada e que a abertura das grades aumenta a sensação de insegurança. “Depois da meia-noite pode ser um ponto mais perigoso para as meninas trabalharem”, declarou.

Os comerciantes também defenderam uma diferenciação mais clara entre adegas e bares na legislação municipal, argumentando que os modelos de funcionamento são distintos. O debate provocou manifestações de diversos vereadores durante a sessão. Parlamentares reconheceram a necessidade de aprofundar as discussões sobre a lei e defenderam a realização de novas audiências públicas para ouvir comerciantes, representantes do Executivo e demais setores envolvidos.

O vereador André Maldonado (PP), integrante da Comissão de Indústria e Comércio, comprometeu-se a organizar uma reunião para discutir possíveis ajustes na legislação. Já outros parlamentares cobraram que o debate seja ampliado antes da entrada em vigor das novas regras. Durante a discussão, vereadores também ressaltaram que a tramitação de mudanças na legislação pode ser complexa e exigir novos estudos. Um dos encaminhamentos apresentados, pelo vereador José Roberto Segalla (União), foi a elaboração de uma emenda para ampliar o prazo de vigência da lei em até 180 dias, permitindo que os comerciantes tenham mais tempo para adaptação.

Parlamentares destacaram ainda que o objetivo não seria impedir o funcionamento das adegas, mas encontrar mecanismos de fiscalização mais pontuais, evitando penalizar todos os estabelecimentos por problemas localizados.

Ao final da sessão, ficou definido que novas reuniões e audiências públicas deverão ser realizadas nas próximas semanas para aprofundar o debate. Os representantes das adegas agradeceram o espaço concedido pela Câmara e reforçaram que são favoráveis ao combate à perturbação do sossego, mas defendem o direito de continuar trabalhando dentro de regras consideradas viáveis pela categoria.

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