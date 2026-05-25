A Prefeitura Municipal suspendeu novamente a licitação a empresa responsável pela elaboração dos projetos básicos e executivos, arquitetônico e complementares, além da construção da edificação, incluindo a obtenção das licenças e alvarás exigidos pelos órgãos competentes para a construção e o funcionamento da unidade do Hospital Dia Municipal de Bauru.

De acordo com publicação no Diário Oficial deste sábado (23), o processo foi suspenso para análise de impugnação de edital, sem data prevista de abertura. O hospital ficará em uma área de 6.200 metros quadrados, localizada na quadra 8 da Avenida do Hipódromo, atrás da UPA Geisel/Redentor. O novo serviço atenderá pacientes que necessitam de cuidados hospitalares de baixa complexidade e que, atualmente, aguardam vagas de internação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Pronto-Socorro Central (PSC) ou são encaminhados aos hospitais estaduais.

Com 60 leitos, sendo seis de UTI, a unidade será equipada para realizar procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram a permanência do paciente por até 12 horas. A expectativa é reduzir o número de pacientes na fila e o tempo de espera, desafogando tanto as unidades estaduais quanto os serviços municipais de urgência e emergência. De acordo com a Prefeitura de Bauru, parte dos recursos virá de contrapartida da Uninove, “na qual o montante do débito da instituição que vai ser pago mensalmente será usado na construção e aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento do hospital. Também estão previstos recursos próprios do município”, informou o governo por meio de nota.