25 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CONSCIENTIZAÇÃO

Bauru tem ação do Dia D do Maio Amarelo; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
Ação foi realizada em um ponto de grande circulação de veículos e pedestres
Ação foi realizada em um ponto de grande circulação de veículos e pedestres

O Detran-SP em Bauru realizou nesta segunda-feira (25) uma ação de educação do Dia D, do Maio Amarelo. A data é simbólica e estratégica, voltada à mobilização e ao engajamento coletivo pela segurança no trânsito. O Dia D representa o ápice do movimento Maio Amarelo, que neste ano traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, concentrando ações de conscientização em todo o país com o objetivo de valorizar a vida e reforçar a importância de atitudes responsáveis para a redução de sinistros nas vias urbanas e rodoviárias.

As equipes do Detran-SP realizaram orientação educativa sobre faixa de pedestres aos motoristas no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Jorge Nasralla.  “Nós estamos hoje com essa ação de orientação nesse cruzamento, que é um cruzamento de grande movimento de pessoas e veículos. Estamos conscientizando os motoristas e condutores que não parem e não estacionem o veículo em cima da faixa de pedestre, sempre mantenham a atenção e o nosso foco principal é combater as cinco condutas mais prejudiciais e de alto risco para o trânsito, que é dirigir com o celular ao volante, a alcoolemia, avanço de semáforo, a falta do uso de itens de segurança nos veículos, o excesso de velocidade para que os condutores tenham essa atenção”, frisou Alex Gomes, superintendente do Detran-SP em Bauru.

A equipe de Educação para o Trânsito e Mobilidade da Emdurb abriu a exposição de trabalhos produzidos por alunos das escolas municipais, entre maquetes e desenhos, na Galeria “Angelina W. Messenberg”, localizada no Centro Cultural “Carlos Fernandes de Paiva”, na Avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. A abertura da exposição, contou com apresentação do espetáculo “João na Contramão”, da Cia Camarim.

A 13ª edição do Maio Amarelo ocorre em um momento em que o Brasil enfrenta um cenário crítico no trânsito, especialmente pela alta vulnerabilidade dos motociclistas, que representam uma parcela crescente dos deslocamentos urbanos e das vítimas de sinistros. A campanha de 2026 nasce justamente desse desafio: mostrar que enxergar o outro, especialmente os mais vulneráveis, é um gesto simples, mas capaz de salvar vidas.

Até o dia 22 de maio foram realizadas 60 ações educativas do Maio Amarelo, com 5.227 pessoas abordadas. No mesmo período foram realizadas 33 ações de fiscalização com 12 mil veículos fiscalizados e 300 infrações durante as fiscalizações.

Exposição de alunos das escolas visitadas pelas equipes da Emdurb
Exposição de alunos das escolas visitadas pelas equipes da Emdurb

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários