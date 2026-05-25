O Detran-SP em Bauru realizou nesta segunda-feira (25) uma ação de educação do Dia D, do Maio Amarelo. A data é simbólica e estratégica, voltada à mobilização e ao engajamento coletivo pela segurança no trânsito. O Dia D representa o ápice do movimento Maio Amarelo, que neste ano traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, concentrando ações de conscientização em todo o país com o objetivo de valorizar a vida e reforçar a importância de atitudes responsáveis para a redução de sinistros nas vias urbanas e rodoviárias.

As equipes do Detran-SP realizaram orientação educativa sobre faixa de pedestres aos motoristas no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Jorge Nasralla. “Nós estamos hoje com essa ação de orientação nesse cruzamento, que é um cruzamento de grande movimento de pessoas e veículos. Estamos conscientizando os motoristas e condutores que não parem e não estacionem o veículo em cima da faixa de pedestre, sempre mantenham a atenção e o nosso foco principal é combater as cinco condutas mais prejudiciais e de alto risco para o trânsito, que é dirigir com o celular ao volante, a alcoolemia, avanço de semáforo, a falta do uso de itens de segurança nos veículos, o excesso de velocidade para que os condutores tenham essa atenção”, frisou Alex Gomes, superintendente do Detran-SP em Bauru.

A equipe de Educação para o Trânsito e Mobilidade da Emdurb abriu a exposição de trabalhos produzidos por alunos das escolas municipais, entre maquetes e desenhos, na Galeria “Angelina W. Messenberg”, localizada no Centro Cultural “Carlos Fernandes de Paiva”, na Avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. A abertura da exposição, contou com apresentação do espetáculo “João na Contramão”, da Cia Camarim.