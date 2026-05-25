Um dos maiores símbolos do vôlei nacional, Dani Lins seguirá com o Sesi Vôlei Bauru na temporada 2026-27. A capitã do time de Bauru vai para sua oitava temporada consecutiva na equipe, sendo a 11ª primeira no projeto de vôlei do Sesi-SP. Campeã olímpica, Dani Lins é atual melhor levantadora sul-americana após o título continental e disputará o segundo Mundial de Clubes de sua carreira. Com grandes atuações durante toda a temporada, Dani Lins capitaneou a equipe bauruense na conquista de dois títulos em 2025-26. O time de Bauru foi campeão do Campeonato Paulista 2025, o terceiro da equipe bauruense, e do Sul-Americano de Clubes 2026, o primeiro título internacional do Sesi Vôlei Bauru.

Terminando a temporada com dois títulos e uma vaga garantida na próxima edição do Mundial, Dani refletiu sobre a atuação da equipe na temporada, com o desejo de ter alcançado novamente a final nacional, mas destacando as conquistas do time de Bauru. “A temporada não terminou com a gente queria, que era chegar na grande final, mas foi uma boa temporada. Conquistamos o Paulista, o Sul-Americano, garantimos a vaga para o Mundial desse ano. Então, pensando por esse lado, foi uma temporada boa. A gente vem da temporada anterior com três finais também. Espero que a gente consiga fazer um ano ainda melhor do que foi esse último”, destacou Dani Lins.

Dani Lins começou sua história com o Sesi-SP na temporada 2011/12, junto do início do projeto de vôlei feminino. Nas três temporadas, quando a equipe ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina, a levantadora participou da campanha finalista da Superliga e ainda conquistou o título Sul-Americano de Clubes. Uma das maiores jogadoras da sua posição, a campeã olímpica venceu por onde passou, conquistando títulos nas equipes de Osasco, Rio de Janeiro e na Seleção Brasileira. Individualmente, foi eleita a melhor levantadora quatro vezes da Superliga, cinco vezes do Sul-Americano de Clubes e duas vezes do Grand Prix.