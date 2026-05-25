O motociclista de 40 anos que ficou gravemente ferido no acidente ocorrido na quinta-feira (21), no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Gustavo Maciel, no Centro de Bauru, passou o final de semana em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Bauru. O JCNET obteve informações de que uma segunda vítima deste acidente está hospitalizada, também em estado grave. Trata-se de uma mulher que estava no banco do passageiro de um Gol preto, do lado direito onde a moto colidiu. O boletim de ocorrência não foi divulgado até o momento no Plantão Policial.

O motociclista teve fratura na perna esquerda, na traqueia e lesão em um dos rins. O parecer do médico neurologista é favorável para uma boa recuperação, disseram pessoas próximas. Já o estado de saúde da mulher não foi detalhado até o momento. O motorista do carro teve escoriações.

Conforme o JCNET noticiou na quinta-feira, a 1.ª Companhia da Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local, por volta das 5h, informou que o condutor da moto descia pela Gustavo Maciel, enquanto o do Gol seguia pela Rodrigues Alves, sentido à Nações Unidas. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos às duas vítimas e as encaminhou desacordadas, mas com sinais vitais, ao Pronto-Socorro Central. A moto, uma CBX Twister 250, ficou bastante danificada e apresentou, no chão, o velocímetro travado nos 110 quilômetros por hora.