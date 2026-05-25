O Sesi Bauru manteve um de seus líderes dentro de quadra para a temporada 2026-27. Guiga, ponteiro com melhor passe da Superliga, seguirá com a equipe de Bauru para sua sexta temporada consecutiva no projeto de vôlei do Sesi-SP. Formado nas categorias de base do Sesi-SP, Guiga tem grande identificação com o projeto e retornou ao clube na temporada 2021/22. Na última temporada, o ponteiro teve a sexta melhor marca da Superliga em recepções, com 65,8%, a melhor entre os atacantes.

Um dos pilares da equipe campeã da Superliga na temporada 2023/24, Guiga conectou anos em sequência como um dos melhores defensores da liga nacional. Na edição 2024/25, o atleta do Sesi Bauru teve a sexta melhor recepção da Superliga, a segunda entre os ponteiros, com 64,9%.

Guiga iniciou sua história com o Sesi-SP ainda nas categorias de base em 2013/14, quando a equipe era sediada no Sesi Vila Leopoldina. Após sua formação na equipe, o ponteiro teve passagem por diversos times no Brasil e chegou a ter uma experiência internacional, no Al Gharafa, do Catar, antes de retornar ao Sesi-SP em 2021/22.