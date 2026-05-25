Depois de três flagrantes de furto de plantas registrados por câmeras de segurança no mês passado no Calçadão da Batista de Carvalho, em Bauru, desta vez um videomonitoramento comercial filmou um homem cometendo o mesmo ato de vandalismo em frente a lojas da rua Virgílio Malta, no Centro. “Quem cuida delas (plantas) com carinho tem o direito de reclamar, sim”, escreveu um comerciante neste sábado (23).

Segundo ele, o homem que aparece no vídeo vinha pela rua Padre João, acessou a rua Virgílio Malta, sentido Centro, por volta das 10h, já com uma planta na mão direita e coberto por um lençol. Ele senta no canteiro do estabelecimento comercial, arranca mais plantas, conhecidas como rosa-do-deserto, e vai embora. O boletim de ocorrência não foi divulgado.

A depredação ou vandalismo é punida pelo artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Quando a destruição, inutilização ou deterioração ocorre contra patrimônio da União, estados, municípios ou concessionárias de serviços públicos, o ato é classificado como dano qualificado, conforme o parágrafo único, inciso III, do mesmo artigo. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa.