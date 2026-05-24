A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita informa que a Ponte Campos Salles estará totalmente interditada nesta segunda-feira (25), a partir das 13h, para a realização de serviços técnicos e preventivos na estrutura da ponte sobre o Rio Tietê. A interdição será necessária para execução da limpeza da parte inferior da estrutura da ponte, etapa fundamental para o início da avaliação técnica especializada que será realizada nos próximos dias.

O trabalho será conduzido por técnicos do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (PATEM), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Governo do Estado de São Paulo, responsáveis pela inspeção estrutural da ponte. A avaliação é realizada periodicamente para verificar as condições da estrutura e identificar a necessidade de eventuais reparos ou intervenções preventivas.

A ação do IPT/PATEM será realizada por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Barra Bonita e o Governo do Estado, reforçando o compromisso com a segurança viária, a mobilidade urbana e a preservação da estrutura. A previsão é de que os serviços de limpeza sejam concluídos em dois ou três dias. Durante o período de interdição, a orientação é para que motoristas utilizem rotas alternativas e redobrem a atenção nas imediações.