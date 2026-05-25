O TERRACOTA – EcoLiving Residence inicia uma nova etapa de comercialização em Bauru após uma expressiva aceitação do mercado em sua fase inicial de vendas. Concebido para unir natureza, arquitetura contemporânea, lazer privativo integrado e qualidade de vida, o empreendimento consolida-se como uma das principais novidades do segmento de loteamentos de alto padrão na zona sul da cidade.

Com localização estratégica no vetor de crescimento da região sul, o TERRACOTA possui acesso facilitado pela Rodovia Marechal Rondon e conexão rápida com importantes pontos do município, estando a poucos minutos do Alameda Rodoserv Center, da Avenida Getúlio Vargas, da Avenida Nações Unidas e do Bauru Shopping.



Portaria de acesso ao TERRACOTA - Ecoliving Residence

Após o lançamento oficial, o empreendimento registrou forte procura, reforçando a percepção positiva do mercado em relação ao conceito EcoLiving proposto pelo residencial. Este movimento inicial impulsio na a valorização do projeto e marca o início de uma nova etapa comercial — agora viabilizada por condições estratégicas de aquisição e pela oportunidade de visitar o local para antecipar a visão do seu futuro lote.

As obras seguem avançando conforme o cronograma previsto, incluindo a evolução da estrutura de acesso às margens da Rodovia Marechal Rondon, a preparação viária e a infraestrutura inicial do empreendimento.



As obras seguem avançando conforme o cronograma previsto



Imagens aéreas das obras do TERRACOTA - Ecoliving Residence



"As obras de acesso já estão na fase final, assim como a abertura das ruas no loteamento, e o nosso maior desejo como loteador é ver as famílias usufruindo disso. Queremos que você venha ao residencial, sinta a topografia, a incidência do sol, a proximidade com a natureza e decida, com o coração e com a razão, qual é o melhor lugar para morar. O Terracota EcoLiving Residence foi feito para ser sentido de perto, e o caminho para o seu futuro lar está praticamente pronto." — Flávio Witt Oliveira, diretor da OW Empreendimentos.

Com lotes a partir de 275 m², o TERRACOTA reúne uma infraestrutura completa de lazer e convivência integrada à natureza, incluindo piscinas climatizadas, quadras esportivas, academia, espaço gourmet, pista de caminhada com mais de 3 km, playground, brinquedoteca, espaço pet, salão de festas e áreas verdes preservadas em todo o entorno do residencial.



Salão de festas do TERRACOTA - Ecoliving Residence



Área interna do salão de festas do TERRACOTA - Ecoliving Residence

O conceito sustentável segue como um dos pilares do empreendimento, incorporando soluções como energia solar, captação pluvial e preservação de extensas áreas verdes, promovendo um estilo de vida mais equilibrado e conectado ao meio ambiente.

O projeto também carrega a assinatura de um time renomado de especialistas. A arquitetura é conduzida por Artemis Fontana, o urbanismo por Bruno Leonardo e o paisagismo por Helena Zaramella Vono Ribeiro — profissionais reconhecidos pela abordagem contemporânea e pela integração entre espaço urbano, natureza e a experiência de viver.



Academia do TERRACOTA - Ecoliving Residence



Área da piscina do TERRACOTA - Ecoliving Residence

A parceria entre ALMUS, OW e 283 Capital soma mais de 35 empreendimentos lançados, mais de 5,5 milhões de m² urbanizados e mais de 10 mil lotes entregues em diversas cidades do estado de São Paulo, reforçando a solidez técnica e estratégica do grupo responsável pelo TERRACOTA.

Com escritório comercial já em funcionamento na cidade, localizado na Av. Odilon Braga, 1-60 – Vila Aviação, o empreendimento segue em ritmo de expansão e fortalecimento de marca, consolidando sua presença como uma nova referência imobiliária para Bauru e região.

TERRACOTA EcoLiving Residence - Onde o extraordinário encontra sua essência.

Website Oficial: www.terracotabauru.com.br

Escritório Comercial: Av. Odilon Braga, 1-60 –Vila Aviação

Cidade: Bauru/SP

WhatsApp Comercial: (14) 99841-6182

Localização da Obra: Rodovia Marechal Rondon, KM 332

Status das Obras: Fase final das obras de acesso e abertura das vias internas, com avanço na infraestrutura inicial e preparação do terreno