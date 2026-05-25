A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

Ajudante geral – 4 vagas

Ajudante geral - carga e descarga – 2 vagas

Almoxarife – 1 vaga

Analista de Operações I - Administrativo (Back Office Jurídico) – 10 vagas

Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito) – 2 vagas

Analista de Operações I – Trabalhista – 3 vagas

Analista de Operações I – Backoffice Jurídico (Subsídios, Ofícios, Cadastro e Atividades Gerais) – 5 vagas

Armador – 10 vagas

Assistente comercial SDR - 10h às 20h – 1 vaga

Assistente de logística – 4 vagas

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de açougue – 1 vaga

Auxiliar de cabeleireira/cabeleireira – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 3 vagas

Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga

Auxiliar de expedição – 10 vagas

Auxiliar de logística – 30 vagas

Auxiliar de Produção – 2 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas

Consultor (a) de vendas – 2 vagas

Consultor de vendas externa condomínio – 5 vagas

Costureira – 1 vaga

Cozinheira – 1 vaga

Desenhista Projetista Mecânico – 1 vaga

Eletricista – 2 vagas

Encanador – 2 vagas

Estoquista – 2 vagas

Jovem Aprendiz – 6 vagas

Manobrista – 2 vagas

Marceneiro – 1 vaga

Monitora de transporte escolar – 3 vagas

Operador de empilhadeira – 7 vagas

Operadora de caixa – 10 vagas

Pedreiro – 8 vagas

Promotora de vendas – 1 vaga

Recepcionista - 12x36 - 19h às 7h – 1 vaga

Repositor de frios – 5 vagas

Serralheiro (metálica/alumínio)/calheiro/pedreiro/ajudante de pedreiro – 12 vagas

Servente – 10 vagas

Serviços gerais – 1 vaga

Soldador – 2 vagas

Vaga interna – expedição – 1 vaga

Vendedor e-commerce – 1 vaga

Vendedor interno – 1 vaga

Vendedor (a) - Bauru e região – 3 vagas

Vigilante – 2 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/ O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.