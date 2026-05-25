A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Ajudante geral – 4 vagas
Ajudante geral - carga e descarga – 2 vagas
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Operações I - Administrativo (Back Office Jurídico) – 10 vagas
Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito) – 2 vagas
Analista de Operações I – Trabalhista – 3 vagas
Analista de Operações I – Backoffice Jurídico (Subsídios, Ofícios, Cadastro e Atividades Gerais) – 5 vagas
Armador – 10 vagas
Assistente comercial SDR - 10h às 20h – 1 vaga
Assistente de logística – 4 vagas
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de açougue – 1 vaga
Auxiliar de cabeleireira/cabeleireira – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 3 vagas
Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga
Auxiliar de expedição – 10 vagas
Auxiliar de logística – 30 vagas
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas
Consultor (a) de vendas – 2 vagas
Consultor de vendas externa condomínio – 5 vagas
Costureira – 1 vaga
Cozinheira – 1 vaga
Desenhista Projetista Mecânico – 1 vaga
Eletricista – 2 vagas
Encanador – 2 vagas
Estoquista – 2 vagas
Jovem Aprendiz – 6 vagas
Manobrista – 2 vagas
Marceneiro – 1 vaga
Monitora de transporte escolar – 3 vagas
Operador de empilhadeira – 7 vagas
Operadora de caixa – 10 vagas
Pedreiro – 8 vagas
Promotora de vendas – 1 vaga
Recepcionista - 12x36 - 19h às 7h – 1 vaga
Repositor de frios – 5 vagas
Serralheiro (metálica/alumínio)/calheiro/pedreiro/ajudante de pedreiro – 12 vagas
Servente – 10 vagas
Serviços gerais – 1 vaga
Soldador – 2 vagas
Vaga interna – expedição – 1 vaga
Vendedor e-commerce – 1 vaga
Vendedor interno – 1 vaga
Vendedor (a) - Bauru e região – 3 vagas
Vigilante – 2 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/ O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx