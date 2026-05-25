Um homem morreu após ser atacado com golpes de faca durante a tradicional Festa do Divino, em Anhembi (145 quilômetros de Bauru). O principal suspeito do crime é um adolescente de 14 anos, apreendido em flagrante pela Polícia Militar em casa após o homicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na noite de sábado (23), em uma praça pública no Jardim Cruzeiro, durante a Festa do Divino. Policiais que faziam patrulhamento no evento foram abordados por populares informando que um homem havia sido esfaqueado nas proximidades. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão enquanto recebia os primeiros socorros de uma equipe médica. Testemunhas apontaram o adolescente como autor do ataque e informaram o endereço onde ele estaria.

Na residência, o menor foi localizado acompanhado da mãe. Conforme o registro policial, ele admitiu participação no crime e relatou que teria sido agarrado pelo pescoço pela vítima durante uma discussão na praça. O adolescente afirmou que carregava uma faca na cintura e, após o confronto, desferiu diversos golpes antes de fugir. Ainda de acordo com a polícia, o jovem revelou onde havia escondido a arma usada no homicídio. Os agentes encontraram e apreenderam a faca, além de um boné preto utilizado pelo suspeito no momento do crime.