Um homem morreu após ser atacado com golpes de faca durante a tradicional Festa do Divino, em Anhembi (145 quilômetros de Bauru). O principal suspeito do crime é um adolescente de 14 anos, apreendido em flagrante pela Polícia Militar em casa após o homicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na noite de sábado (23), em uma praça pública no Jardim Cruzeiro, durante a Festa do Divino. Policiais que faziam patrulhamento no evento foram abordados por populares informando que um homem havia sido esfaqueado nas proximidades. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão enquanto recebia os primeiros socorros de uma equipe médica. Testemunhas apontaram o adolescente como autor do ataque e informaram o endereço onde ele estaria.
Na residência, o menor foi localizado acompanhado da mãe. Conforme o registro policial, ele admitiu participação no crime e relatou que teria sido agarrado pelo pescoço pela vítima durante uma discussão na praça. O adolescente afirmou que carregava uma faca na cintura e, após o confronto, desferiu diversos golpes antes de fugir. Ainda de acordo com a polícia, o jovem revelou onde havia escondido a arma usada no homicídio. Os agentes encontraram e apreenderam a faca, além de um boné preto utilizado pelo suspeito no momento do crime.
A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O local do crime não passou por perícia técnica devido às fortes chuvas que atingiram a cidade logo após o ocorrido, o que comprometeu a preservação da cena. O adolescente foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu e permanece à disposição da Justiça da Infância e Juventude. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de homicídio.