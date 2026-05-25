Uma cachorra foi resgatada em condições graves de maus-tratos em uma residência no Conjunto Habitacional Popular Altos, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na manhã de sexta-feira (22). Um homem foi preso em flagrante após a Polícia Civil constatar o estado crítico do animal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação ocorreu após denúncia recebida por um policial civil, que acionou o Departamento de Proteção Animal da cidade. No local, uma médica veterinária confirmou que a cadela apresentava diversas complicações de saúde, entre elas atrofia ocular bilateral, desnutrição, infestação de carrapatos, otite, desidratação moderada e permanência em ambiente com acúmulo de fezes e urina.

Ainda segundo o registro policial, equipes do canil municipal já haviam tentado verificar a situação do animal no dia anterior, mas não conseguiram acesso ao imóvel. Durante a nova vistoria, os agentes foram recebidos pelo tutor da cachorra, que alegou dificuldades financeiras e afirmou não ter condições de levá-la ao veterinário. Diante da situação constatada pela veterinária, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil enquadrou o caso no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que trata de abuso e maus-tratos contra animais, com agravante por se tratar de cão.