Na manhã deste domingo (24), trabalhadores, representantes sindicais e integrantes de centrais sindicais participaram de um ato em defesa do fim da escala 6x1, na Praça Rui Barbosa, em Bauru. A mobilização teve início às 9h e reuniu entidades ligadas à luta por melhores condições de trabalho e valorização da classe trabalhadora.
Participaram do movimento as centrais sindicais CUT, UGT, Força Sindical e CSB, além de sindicatos e trabalhadores de diferentes categorias. O objetivo da manifestação foi conscientizar a população e ampliar o debate sobre a jornada de trabalho e os impactos da escala 6x1 na qualidade de vida dos trabalhadores.
O Sindicato dos Comerciários de Bauru também esteve presente no ato, representado pelo presidente Cilso José de Moraes e membros da assessoria da entidade.
Em sua fala, o coordenador da CUT SP Subsede Bauru e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos (Metal Bauru), Valdemir Caminaga, alertou da necessidade de pressionar deputados. "A união das Centrais é importante para aprovar a PEC. Hoje em Bauru demos o pontapé pra ampliar a organização dos trabalhadores para avançar na recuperação de direitos, avanços e conquistas de novos direitos para a classe trabalhadora", destacou Caminaga.
Após a concentração na Praça Rui Barbosa, os manifestantes seguiram em caminhada pela Rua Gustavo Maciel, onde realizaram panfletagem e conversaram com trabalhadores e comerciantes sobre a importância da mobilização e das reivindicações apresentadas pelo movimento.
Segundo os organizadores, a iniciativa busca fortalecer a discussão sobre condições mais equilibradas de trabalho, descanso e convivência familiar para os trabalhadores brasileiros.