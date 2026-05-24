Na manhã deste domingo (24), trabalhadores, representantes sindicais e integrantes de centrais sindicais participaram de um ato em defesa do fim da escala 6x1, na Praça Rui Barbosa, em Bauru. A mobilização teve início às 9h e reuniu entidades ligadas à luta por melhores condições de trabalho e valorização da classe trabalhadora.

Participaram do movimento as centrais sindicais CUT, UGT, Força Sindical e CSB, além de sindicatos e trabalhadores de diferentes categorias. O objetivo da manifestação foi conscientizar a população e ampliar o debate sobre a jornada de trabalho e os impactos da escala 6x1 na qualidade de vida dos trabalhadores.

O Sindicato dos Comerciários de Bauru também esteve presente no ato, representado pelo presidente Cilso José de Moraes e membros da assessoria da entidade.