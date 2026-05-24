Eleitoras e eleitores dos municípios de Arealva, Avaí e parte do eleitorado de Bauru, que fazem parte da 300ª Zona Eleitoral, passarão a ser atendidos em novo endereço. A mudança acontece nos dias 29 e 30 de maio, com a transferência do cartório eleitoral do atual endereço, na rua Silva Jardim, 2-17), para a Rua Araújo Leite, nº 32-50, ambos em Bauru.

Em razão da transferência, está prevista a suspensão do atendimento presencial na sexta-feira (29). Após, na segunda-feira (1º), as atividades retornam normalmente, já na nova sede, com atendimento das 11h às 17h.

Nos dias em que estiver fechado, o cartório continuará oferecendo os serviços de forma remota por meio da página de Autoatendimento Eleitoral, onde é possível consultar o local de votação, pagar multas ou emitir a 2ª via do título, entre outros serviços.