Eleitoras e eleitores dos municípios de Arealva, Avaí e parte do eleitorado de Bauru, que fazem parte da 300ª Zona Eleitoral, passarão a ser atendidos em novo endereço. A mudança acontece nos dias 29 e 30 de maio, com a transferência do cartório eleitoral do atual endereço, na rua Silva Jardim, 2-17), para a Rua Araújo Leite, nº 32-50, ambos em Bauru.
Em razão da transferência, está prevista a suspensão do atendimento presencial na sexta-feira (29). Após, na segunda-feira (1º), as atividades retornam normalmente, já na nova sede, com atendimento das 11h às 17h.
Nos dias em que estiver fechado, o cartório continuará oferecendo os serviços de forma remota por meio da página de Autoatendimento Eleitoral, onde é possível consultar o local de votação, pagar multas ou emitir a 2ª via do título, entre outros serviços.
Para mais informações, o eleitorado também pode recorrer ao chatbot do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nova ferramenta para atendimento ao eleitor no site institucional do TRE-SP (opção Atendente Virtual do menu "Serviços") e no WhatsApp: (11) 3130-2200. O assistente de Inteligência Artificial (IA) foi criado para tirar dúvidas sobre regularização do título, multas, biometria, entre outros serviços.
Outra opção é ligar para a central de atendimento telefônico ao eleitor do TRE-SP pelo número 148. A central dispõe da ferramenta URA (Unidade de Resposta Audível), que fornece informações 24 horas, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. No mesmo número é possível falar com atendentes de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
O prazo para tirar o título ou regularizar a situação eleitoral foi encerrado em 7 de maio. A partir de agora, o cadastro do eleitorado ficará fechado até 2 de novembro, após a apuração do pleito, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Quem não conseguiu solicitar o título ou está com o documento cancelado, apesar de não poder votar em outubro, pode requerer a certidão circunstanciada para assegurar direitos que exigem a quitação eleitoral. Para solicitar essa certidão, é preciso ir pessoalmente ao cartório.
SERVIÇO
Suspensão do atendimento presencial: Dia 29 de maio de 2026
Autoatendimento Eleitoral: Link
Atendimento presencial no novo endereço: A partir de 1º de junho
Horário de atendimento presencial: das 11h às 17h
Onde: Rua Araújo Leite, nº 32-50, Bauru
Mais informações: ze300@tre-sp.jus.br
WhatsApp: 14 3232-5717