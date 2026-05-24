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Feira das Nações 2026 - Dia 3: 135 anos de Pederneiras

Por Vinicius Pereira |
| Tempo de leitura: < 1 min
Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora
Feira das Nações 2026 - Dia 3: 135 anos de Pederneiras
Feira das Nações 2026 - Dia 3: 135 anos de Pederneiras

O terceiro dia da Feira das Nações de Pederneiras reuniu música, diversão e solidariedade. O público acompanhou apresentações de danças típicas, os shows da Banda Atitude 67 e Amigos da Resenha, além de aproveitar a praça de alimentação e o parque de diversões. Toda a renda da praça será destinada a importantes instituições do município.E hoje tem mais: Pederneiras Jazz Band, Máfia do Jazz, Orquestra Facmol, William Simon & Thiago e, encerrando a noite, Maria Clara & JP.

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